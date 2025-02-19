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19 лютого 2025, 10:38

До України прибув спецпредставник США Кіт Келлог

19 лютого 2025, 10:38
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фото: скриншот із відео
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В середу, 19 лютого, до Києва з візитом прибув спеціальний представник США з питань України і Роії Кіт Келлог

Про це повідомило "Суспільне", передає RegioNews.

Келлог заявив, що цей візит є "шансом провести хороші потенційні переговори".

"Ми будемо слухати. Ми готові надати необхідне. Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати. Потім я повернуся до США, поговорю з президентом Трампом. Щоб бути впевненими, що ми все правильно розуміємо", – сказав він.

Кіт Келлог перебуватиме в Україні протягом трьох днів. Запланована його зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань РФ та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає також Німеччину та Бельгію.

Раніше Келлог заявив, що докладе зусиль до залучення всіх сторін до переговорів за 180 днів.

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