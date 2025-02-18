Ракети для IRIS-T, дрони та артснаряди: Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги
У понеділок, 17 лютого, уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги для України. Він включає, зокрема, ракети для систем ППО IRIS-T, артилерійські установки Zuzana 2 та тисячі артснарядів
Про це інформує RegioNews із посиланням на оновлений список наданої військової допомоги на сайті федерального уряду.
У списку:
- 56 невразливих для мін машин із захистом від засідки MRAP;
- боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
- боєприпаси для БМП Marder;
- 41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
- ракети IRIS-T SLM;
- ракети IRIS-T SLS;
- 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
- 50 тисяч снарядів калібру 155-мм;
- 2 тисячі снарядів калібру 122-мм;
- 300 дронів типу HF-1;
- 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;
- 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- 29 розвідувальних дронів SONGBIRD;
- 14 розвідувальних дронів HORNET;
- 2 танки для розмінування WISENT 1;
- 16 мінних плугів;
- 8 автомобілів для охорони кордону;
- 645 лазерних далекомірів;
- 74 тисячі 44-мм патронів;
- 100 кулеметів MG5;
- 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
- 900 штурмових гвинтівок MK 556;
- 64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;
- 20 гвинтівок CR 308;
- 73 штурмових гвинтівок AK-47;
- понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.
Крім того, надано 27 800 вовняних ковдр, 766 спальних мішків та 37 200 турнікетів.
Нагадаємо, Велика Британія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Він включає танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь.
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