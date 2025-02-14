Пресконференція Зеленського у Мюнхені: основні тези
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 лютого, поспілкувався з журналістами у рамках Мюнхенської конференції з безпеки
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.
Під час пресконференції обговорювалася атака Росії на укриття Чорнобильської АЕС, перспективи переговорів з Росією та мирного урегулювання війни, ситуація на фронті та інші питання.
Ключові тези:
- Україна готова обговорювати з США усі параметри майбутнього миру, включно з членством України в НАТО.
- Якщо Україна не вступить у НАТО, то нам потрібна армія з 1,5 мільйона військових (у рф — 220 бригад, в України — 110. Отже, треба збільшити вдвічі).
- Зеленський вважає, що глава РФ Володимир Путін може готувати напад на країни НАТО вже у наступному році. Глава держави сказав, що вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку.
- Росія готує у білорусі велике угруповання (100-150 тисяч), яке може піти в наступ на нас, а можуть і в Польщу і Балтику.
- У США наразі не готовий мирний план врегулювання війни. Україна відкрита до будь-яких обговорень, щоб зупинити Путіна.
- Україна прагне гарантій безпеки від США. Однак ми готові на миротворчий контингент, який складається виключно з українців і в першу чергу це питання оснащення.
- Зеленський матиме офіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання. Також проведе зустріч з Ердоганом у Туреччині.
- Президент повідомив, що в останні дні покращилася ситуація на Покровському напрямку.
- Удар був цілеспрямований в саркофаг ЧАЕС. Дрон йшов на висоті 85 метрів, яку не бачать радари.
- росія перекине на Курський напрямок ще до 3 тисяч військових з КНДР.
- Європа продовжить допомагати Україні, бо там чітко усвідомлюють, що вони наступні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запевнив, що якщо США та РФ вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то наша держава їх не прийме.
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