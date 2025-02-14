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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
14 лютого 2025, 08:03

"Сірий носоріг" на Мюнхенській конференції: що готує Трамп?

14 лютого 2025, 08:03
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14-16 лютого в Мюнхене вже в 61-й раз відбудеться міжнародна безпекова конференція, в якій беруть участь лідери країн, очільники урядів і міжнародних організацій, державні діячи, експерти з питань міжнародної політики і безпеки. Але мабуть вперше навколо цієї конференції відбувається такий великий політичний ажіотаж
14-16 лютого в Мюнхене вже в 61-й раз відбудеться міжнародна безпекова конференція, в якій беруть участь лідери країн, очільники урядів і міжнародних організацій, державні діячи, експерти з питань міжнародної політики і безпеки. Але мабуть вперше навколо цієї конференції відбувається такий великий політичний ажіотаж
фото: з відкритих джерел
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Спочатку це було пов’язано з очікуванням презентації мирного плану Трампа по завершенню російсько-української війни. Потім цю новину спростували ("мирний план Трампа може презентувати лише сам Трамп"), але, тим не менш, в роботі конференції очікувалась участь цілої групи високопосадовців нової американської адміністрації: віце-президента США Джей Ді Венса, держсекретаря США Марко Рубіо, міністра оборони США Піта Гегсета, спецпредставника президента США по переговорах з Росією і Україною Кіта Келлога. При цьому анонсувались не тільки їх виступи, а й переговори на полях конференції. Марко Рубіо навіть заявив, що головною темою цьогорічної Мюнхенської конференції буде російсько-українська війна. Насправді цю тему обговорюють вже три роки поспіль, і зараз всіх цікавить саме позиція Адміністрації Трампа щодо цієї війни, і перспективи її завершення.

Однак останні події – телефонні розмови Трампа з Путіним і Зеленським, заяви президента США з цього приводу, виступ нового міністра оборони США на міністерській конференції платформи "Рамштайн" спричинили справжній інформаційно-політичний вибух. Ейфорія Трампа після його розмови з Путіним, заяви про готовність до особистої зустрічі з російським президентом і обміну візитами викликали справжню бурю конспірологічних припущень. Якщо почитати заголовки західних видань, то може скластися враження, що наступає геополітичний апокаліпсис, готується "Ялта-2", Трамп вже здав Путіну Україну і готується здати Європу. На цьому фоні не дивно, що Мюнхен-2025 починають порівнювати з Мюнхеном-1938. Хоча таке порівняння є примітивним публіцистичним штампом, але страхи західних політиків, журналістів і експертів щодо ймовірного зговору Трампа з Путіним є справжніми. На цьому тлі інтерес до Мюнхенської безпекової конференції став максимальним.

Нібито Трамп і Гегсет ні сказали нічого нового щодо НАТО і України, і про те, що нова Адміністрація США не прагне повернути Україну до кордонів 1991 року. І про те, що "Путін хоче миру" Трамп вже казав неодноразово. Але вразило те, як це було сказано, та ще і в контексті тривалого телефонного спілкування Трампа з Путіним.

Було дуже помітно, що Трамп просто в захваті від розмови з Путіним і вже будує плани щодо подальшого з ним спілкування. На фоні його ставлення до деяких західних союзників США це виглядало не просто неприємно, а навіть образливо. І не дивно, що це шокувало західних політиків, журналістів і експертів.

І хоча в Білому домі вже почали виправляти цей негативний ефект, зокрема і спростовують тезу про відсторонення України від мирних переговорів, однак побоювання щодо ризиків нової глобальної політики Трампа та його стосунків з Путіним залишаються.

Трамп просто наочна ілюстрація терміну "сірий носорог". Це поняття ввела в інформаційний обіг американська письменниця і політичний аналітик Мішель Вукер. Вона протиставила його більш відомому терміну "чорний лебідь". "Сірий носорог" – це ризикована подія, яка є очевидною та ймовірною, але часто ігнорується. Ось так і Трамп. Його повернення і очікували і побоювалися, але новий Трамп виявився навіть ще більш небезпечним, ніж очікувалось. А тут ще і натяк на його ймовірний мезальянс з Путіним.

І виникає драматичне питання: чого чекати від цього "Сірого носорога" і що з ним робити? Власне на ці питання і будуть шукати відповідь на Мюнхенській безпековій конференції. І ці питання значною мірою виходять за рамки теми російсько-української війни. Але саме ця війна стане першим значущим тестом для Трампа в міжнародній політиці, особливо для його подальших стосунків з Путіним.

На Мюнхенській конференції варто буде звернути увагу ще на одного персонажа – віце-президента США Джей Ді Венса. Минулого року в Мюнхені від відзначився (тоді ще в статусі сенатора) промовою, яка дуже не сподобалась в Києві. А як буде зараз? Особливо після такої дружньої розмови Трампа з Путіним. Після обрання на посаду Віце-президента США Джей Ді Венс майже не висловлюється на тему російсько-української війни. А в порівнянні з Ілоном Маском він взагалі виглядає як "мовчун". Проте зараз доведеться виступати. І це має бути програмний виступ, по суті презентація безпекової і зовнішньополітичної доктрини Адміністрації Трампа. Для нас це важливо ще і тому, що Джей Ді Венс є учасником переговорної групи з Україною і в Мюнхені зустрінеться з президентом Зеленським.

Ще одна інтрига Мюнхена-2025 – подальша доля "Угоди про стратегічні ресурси і зброю для України". Події навколо цієї угоди почали розвиватися дуже швидко, мабуть занадто стрімко. Американський проект цієї угоди, схоже, не зовсім влаштував українське керівництво. І це добре. Трампу треба демонструвати, що у нас є власні позиції і інтереси, якими ми не збираємось поступатися. І це стосується не лише ресурсної угоди, стосовно якої питань поки що більше ніж відповідей. І бажано проінформувати українське суспільство стосовно змісту цієї угоди.

На полях Мюнхенської безпекової конференції відбудеться ще одна цікава подія – "Український ланч". Фонд Віктора Пінчука проведе його вже у восьмий раз. Традиційно на цю дискусію збираються лідери, державні діячи, політики і експерти з багатьох країн світу. Цікаво, хто буде виступати цього разу, особливо з американського боку? За попередньою інформацією від США будуть спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог і посол з особливих доручень Річард Ґренелл. Серед виступаючих також заявлені президент Естонської Республіки Алара Каріс прем'єр-міністерка Королівства Данія Метте Фредеріксен, глава уряду Республіки Хорватія Андрей Пленкович, директор Об'єднаного штабу планування та командування, керівник україно-німецького ситуаційного центру при Міністерстві оборони Федеративної Республіки Німеччина Крістіан Фройдінг, а також президент Ради Фонду Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

Минулого року на "Українському ланчі" обговорювали питання допомоги Україні в умовах паузи з воєнною допомогою від США. Зараз цілком ймовірно, що в центрі уваги буде питання про подальшу політику США відносно України і умов завершення російсько-української війни. Не менш актуальним є і питання про спільну європейську політику в сфері безпеки, невід’ємною частиною якої має стати питання про гарантії безпеки для України, і не тільки з боку європейських країн, а і з боку США.

Але не варто чекати, що саме в Мюнхені будуть ухвалені якісь конкретні рішення по Україні (а такі побоювання у декого є). Мюнхенська безпекова конференція це, в першу чергу, майданчик для обговорення і аналізу найбільш актуальних міжнародних проблем. Головне завдання Мюнхена-2025 – узгодження, "притирання" амбітних геополітичних планів команди Трампа з суворими і суперечливими реаліями безпекової ситуації в Європі. Що з цього вийде? – будемо знати за декілька днів.

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