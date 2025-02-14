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14 лютого 2025, 08:59

Україна може отримати ядерну зброю, рішення за Трампом, – очільник Пентагону

14 лютого 2025, 08:59
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фото: EPA
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Глава Пентагону Піт Гегсет не виключає передачі Україні ядерної зброї, проте це залежить від рішення президента США Дональда Трампа

Про це він заявив в інтерв'ю Breitbart News, передає RegioNews.

За словами Гегсета, він не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

"Це не моя робота. Це робота президента. Він лідер, він майстер переговорів і укладач угод", – додав міністр оборони США.

Гегсет також допустив, що Україна зможе приєднатися до НАТО в майбутньому.

"Членство в НАТО було малоймовірним з огляду на реалії, де ми зараз. Ніхто не буде робити ставку на те, що трапиться через 25 років або будь-який певний період часу", – сказав він.

Очільник Пентагону додав, що реалістичне повернення до кордонів 2014 року "прямо зараз не в планах".

"Ви можете говорити про речі в ідеальному світі або ви можете говорити про речі в реальному світі. І саме там (в реальному світі – ред) перебуває президент Трамп", – переконаний Гегсет.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Захід має повернути Україні ядерну зброю, якщо процес вступу України до НАТО затягується.

Нагадаємо, радник президента України Дмитро Литвин заявив, що на безпековій конференції в Мюнхені переговори з представниками РФ не плануються.

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