Пресс-конференция Зеленского в Мюнхене: основные тезисы

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 февраля, пообщался с журналистами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.

В ходе пресс-конференции обсуждалась атака России на укрытие Чернобыльской АЭС, перспективы переговоров с Россией и мирного урегулирования войны, ситуация на фронте и другие вопросы.

Ключевые тезисы:

Украина готова обсуждать с США все параметры будущего мира, включая членство Украины в НАТО.

Если Украина не вступит в НАТО, то нам нужна армия из 1,5 миллиона военных (в России — 220 бригад, в Украине — 110. Следовательно, нужно увеличить вдвое).

Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин может готовить нападение на страны НАТО уже в следующем году. Глава государства сказал, что уже в текущем году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления на белорусском направлении.

Россия готовит в Беларуси большую группировку (100-150 тысяч), которая может пойти в наступление на нас, а могут и в Польшу и Балтику.

В США пока не готов мирный план урегулирования войны. Украина открыта для любых обсуждений, чтобы остановить Путина.

Украина стремится к гарантиям безопасности от США. Однако мы готовы на миротворческий контингент, состоящий исключительно из украинцев и в первую очередь это вопрос оснащения.

У Зеленского будет официальный визит в ОАЭ по вопросу обмена пленных. Затем Саудовская Аравия по этому же вопросу. Также проведет встречу с Эрдоганом в Турции.

Президент сообщил, что в последние дни улучшилась ситуация в Покровском направлении.

Удар был целенаправлен в саркофаг ЧАЭС. Дрон шел на высоте 85 метров, которую не видят радары.

Россия перебросит на Курское направление еще до 3 тысяч военных из КНДР.

Европа продолжит помогать Украине, потому что там ясно осознают, что они следующие.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что если США и РФ будут вести переговоры по урегулированию войны без участия Украины, то наше государство их не примет.

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