Пресс-конференция Зеленского в Мюнхене: основные тезисы
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 февраля, пообщался с журналистами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента.
В ходе пресс-конференции обсуждалась атака России на укрытие Чернобыльской АЭС, перспективы переговоров с Россией и мирного урегулирования войны, ситуация на фронте и другие вопросы.
Ключевые тезисы:
- Украина готова обсуждать с США все параметры будущего мира, включая членство Украины в НАТО.
- Если Украина не вступит в НАТО, то нам нужна армия из 1,5 миллиона военных (в России — 220 бригад, в Украине — 110. Следовательно, нужно увеличить вдвое).
- Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин может готовить нападение на страны НАТО уже в следующем году. Глава государства сказал, что уже в текущем году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления на белорусском направлении.
- Россия готовит в Беларуси большую группировку (100-150 тысяч), которая может пойти в наступление на нас, а могут и в Польшу и Балтику.
- В США пока не готов мирный план урегулирования войны. Украина открыта для любых обсуждений, чтобы остановить Путина.
- Украина стремится к гарантиям безопасности от США. Однако мы готовы на миротворческий контингент, состоящий исключительно из украинцев и в первую очередь это вопрос оснащения.
- У Зеленского будет официальный визит в ОАЭ по вопросу обмена пленных. Затем Саудовская Аравия по этому же вопросу. Также проведет встречу с Эрдоганом в Турции.
- Президент сообщил, что в последние дни улучшилась ситуация в Покровском направлении.
- Удар был целенаправлен в саркофаг ЧАЭС. Дрон шел на высоте 85 метров, которую не видят радары.
- Россия перебросит на Курское направление еще до 3 тысяч военных из КНДР.
- Европа продолжит помогать Украине, потому что там ясно осознают, что они следующие.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заверил, что если США и РФ будут вести переговоры по урегулированию войны без участия Украины, то наше государство их не примет.
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