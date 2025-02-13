Україна не прийме мирних "переговорів" США і РФ без своєї участі, – Зеленський

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що якщо США та РФ вестимуть переговори про врегулювання війни без участі України, то наша держава їх не прийме

Про це він заявив журналістам під час візиту на Хмельницьку АЕС сьогодні, 13 лютого, повідомляє RegioNews.

Глава держави зазначив, що зараз головне, аби все не пішло по плану російського диктатора Путіна, який "хоче зробити все, щоб перемовини були двосторонні: РФ – США".

"Ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну – я не про інші теми, тут вони вільні – будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати", – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, міністри закордонних справ України, Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини та Європейського Союзу наголосили, що вони повинні бути частиною будь-яких переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Раніше президент США Дональд Трам зробив кілька гучних заяв щодо України. Зокрема він висловив свою думку про поступки територіями або обмін територіями.