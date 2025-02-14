Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС: радіаційний фон залишається в нормі
Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми
Про це повідомляє прессцентр ДСНС України, передає RegioNews.
"На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень. Моніторинг триває", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо, вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.
Береже світ від радіації: росіяни завдали удару по саркофагу Чорнобильської АЕСВсі новини »
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