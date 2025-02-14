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14 лютого 2025, 12:51

Зеленський у Мюнхені розповів подробиці російської атаки по ЧАЕС

14 лютого 2025, 12:51
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що дронова атака росіян по укриттю Чорнобильської АЕС була цілеспрямованою

Про це президент сказав на брифінгу під час Мюнхенської конференції, передає RegioNews.

За словами Зеленського, дрон летів на низькій висоті - приблизно 85 метрів. Він зазначив, що це може свідчити про умисне бажання РФ пошкодити атомну станцію.

"Дрон йшов на такій висоті, де радари не бачили. І удар був саме в саркофаг, і саме в день Мюнхенської безпекової конференції", – сказав президент.

Нагадаємо, вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.

У ДСНС повідомили, що після удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

Володимир Зеленський Чорнобиль ЧАЕС Чернобильска зона
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