Українці все частіше розривають шлюбні відносини

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За даними Міністерства юстиції та судової влади, у 2024 році українці уклали 150,2 тисячі шлюбів, а кількість розлучень сягнула 141,8 тисячі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на статтю ВВС.

Як зазначається, найбільше шлюбів і найменше розлучень було у перший рік широкомасштабної війни, у 2022 році. Тоді було 222,9 тисячі шлюбів і загалом у судах і ДРАЦС - 91 тисяча розлучень.

На думку експертів, у перший період повномасштабної війни люди шукали захисту, впевненості, хотіли узаконити стосунки у складний час. Однак на другий і третій рік війни ситуація почала змінюватися: кількість розлучень почала різко зростати.

"Люди не витримують. Коли стрес, ми нервуємо, зриваємося. На кому? На тому, хто поруч", - зауважує психолог Тіна Берадзе.

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