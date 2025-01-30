В Україні від початку року зросла кількість ДТП

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В різних регіонах аварійність на дорогах збільшилася від 5 до 9%. Цьому сприяє збільшення кількості транспортних засобів, недосконала організація дорожнього руху та недостатня відповідальність водіїв за вчинення правопорушень

Про це в телеефірі розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє RegioNews із посиланням на Укрінформ.

З його слів, якщо порівнювати з попередніми роками, то за звітний період є збільшення на 5-9% кількості ДТП за різними показниками.

Білошицький зазначив, що найбільше ДТП стається у найзаселеніших регіонах країни, а найпоширенішою їхньою причиною залишається перевищення швидкості.

Найбільш критичні регіони по кількості ДТП – це Львівська, Дніпропетровська і Київська області.

Наразі поліція залучила додаткові сили контролю за швидкісним режимом у країні, але цього, на його думку, недостатньо і потрібні законодавчі та інфраструктурні зміни.

Як повідомлялось, в Україні в 2024 році внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 3202 особи, а травмувались 32 023.

Нагадаємо, у масштабній аварії на Рівненщині постраждала вагітна жінка. Загрози її життю немає.