Українці почали менше одружуватись і значно частіше розлучатись

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Минулого року в Україні фіксували більше розлучень, ніж шлюбів. Найбільше розлучень — у Києві

Як передає RegioNews, про це свідчить статистика Міністерства юстиції України.

За даними звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану, минулого року в Україні уклали майже на 20% менше шлюбів, ніж в 2023-му. Загалом торік шлюб уклали 150,2 тисячі пар (у 2023 році — 186 тисяч). Лідером за кількістю одружень була українська столиця.

Регіонами-лідерами за кількістю укладених шлюбів стали:

Київ — 20,8 тисячі;

Дніпропетровська область — 14,4 тисячі;

Львівська область — 10 тисяч;

Одеська та Київські області — по 9,8 тисячі.

Розлучилися у 2024 році 34,2 тисячі пар — на 30% більше, ніж у 2023 році (24,1 тисячі шлюбів). Найбільше офіційно розривали шлюб теж у Києві — 4,4 тисячі пар.

Також до антирейтингу увійшли:

Дніпропетровська область — 3 тисячі;

Харківська область — 2,4 тисячі;

Київська та Одеська області — по 2,3 тисячі.

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