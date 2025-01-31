Рівень смертності в Україні продовжує зростати: статистика

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У 2024 році було зареєстровано 495 090 смертей. Це майже втричі перевищує кількість зареєстрованих народжень – 176 679

Про це повідомляє Regionews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за даними Міністерства юстиції, у другому півріччі динаміка показників стала трохи кращою.

Зокрема, число зареєстрованих народжень порівняно із першим півріччям збільшилося на 1,6% – до 89,02 тис. А число смертей скоротилося на 2,7% – до 244,12 тис.

Щодо показника відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених за регіонами, то найгірший він у Херсонський та Донецький областях – відповідно 11 та 8,5 разів. Суттєво гірший за середній показник у Запорізькій та Сумській – 4,7, Харківській – 4,5 та Чернігівській областях – 4,4 рази.

Найкращим цей показник є у Рівненській, Закарпатській та Волинській областях.

Нагадаємо, згідно з прогнозами, населення нашої країни до 2040 року може скоротитися до критичної позначки в 28,9 мільйона осіб.

У вересні Кабмін ухвалив Стратегію демографічного розвитку України на період до 2040 року. Її мета – забезпечити довгострокове відтворення населення, зокрема, в умовах війни, епідемії, бідності, економічних криз, екологічних і техногенних катастроф.