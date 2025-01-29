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Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Хмельниччині суд визнав винним 44-річного чоловіка у замаху на вбивство співмешканки та сусіда. Причиною стали ревнощі.

За даними слідства, того дня обвинувачений повернувся додому і побачив свою співмешканку із сусідом. Через ревнощі він кинувся на них з сокирою. Після скоєного він пішов з будинку.

Внаслідок цього 49-річна жінка і 53-річний чоловік отримали численні травми голови та тулубу. Нападника приговорили до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі чоловік вбив 21-річного хлопця та поранив жінку через ревнощі. Він приїхав додому до знайомої, і побачив у неї в гостях іншого чоловіка. Не стримавши гніву зловмисник відкрив вогонь з мисливського нарізного карабіна.

Також повідомлялося, що в Києві жінка зарізала чоловіка через ревнощі. Сварка між ними сталась під час застілля: жінка схопила кухонний ніж і завдала жертві удару в спину.