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05 февраля 2025, 10:12

Украинцы все чаще разрывают брачные отношения

05 февраля 2025, 10:12
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фото: иллюстративный
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По данным Министерства юстиции и судебной власти, в 2024 году украинцы заключили 150,2 тысячи браков, а количество разводов достигло 141,8 тысячи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на статью BBC.

Как отмечается, больше всего браков и меньше разводов было в первый год широкомасштабной войны, в 2022 году. Тогда было 222,9 тысячи браков и всего в судах и ДРАЦС – 91 тысяча разводов.

По мнению экспертов, в первый период полномасштабной войны люди искали защиту, уверенность, хотели узаконить отношения в сложное время. Однако на второй и третий год войны ситуация стала меняться: количество разводов стало резко возрастать.

"Люди не выдерживают. Когда стресс, мы нервничаем, срываемся. На ком? На том, кто рядом", – отмечает психолог Тина Берадзе.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина из-за ревности нанял киллера для жены.

Как сообщалось, в Хмельницкой области мужчина бросился на женщину с топором из-за ревности.

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