На Прикарпатті чоловік через ревнощі найняв кілера для дружини

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На Івано-Франківщині чоловік через ревнощі хотів вбити дружину. Правоохоронці затримали замовника та посередника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінку поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що намір вбити власну дружину виник у 49-річного жителя Івано-Франківська через ревнощі. Замах на її життя він організував разом з 47-річним спільником.

Зловмисники підшукали вбивцю, якому пообіцяли 2000 доларів за те, щоби він ввів 36-річній жінці смертельну дозу наркотичних речовин.

Правоохоронці викрили і затримали зловмисників перед вчиненням злочину.

Слідчі кваліфікували кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Обом затриманим повідомлено про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялось, на Закарпатті сталося жорстке убивство. Зловмисники розчленували та намагалися спалити тіло жертви. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався вбити слідчого ДБР, щоб уникнути відповідальності за раніше вчинений злочин.