14:23  29 січня
Кирила Фесика можуть призначити заступником керівника Київської військової адміністрації, - ЗМІ
10:09  29 січня
Пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort: стали відомі подробиці
14:15  29 січня
У Києві топпосадовець зробив собі фейкову інвалідність
UA | RU
UA | RU
29 січня 2025, 15:03

"Обмежено придатних", які не пройдуть ВЛК вчасно, не оголошуватимуть в розшук, - Вінницький ТЦК

29 січня 2025, 15:03
Читайте также на русском языке
фото: depositphotos
Читайте также
на русском языке

Якщо особа зі статусом "Обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Утім, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку". Раніше ми публікували офіційне роз'яснення Міністерства оборони України щодо цього питання.

Повістка на проходження ВЛК може бути вручена особисто чи надіслана поштою на адресу проживання чи на адресу реєстрації.

Нагадаємо, до 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний" мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Раніше Ірина Верещук заявила, що понад мільйон українців, які мали статус "обмежено придатний", досі не пройшли ВЛК, оскільки не отримали виклику від ТЦК та СП. Повідомлялося, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Тому влада працює над продовженням терміну для повторного проходження комісії.

розшук ТЦК ВЛК Резерв+ обмежено придатні
В Україні запрацювали електронні направлення на ВЛК - прем'єр Шмигаль
28 січня 2025, 14:09
Невиконав мобілізаційні завдання: ТЦК хоче оштрафувати мера Дгоробича
28 січня 2025, 12:42
Всі новини »
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
На Прикарпатті податківці вилучили продукцію для електронних сигарет та наклали мільйонні штрафи
29 січня 2025, 16:11
Одеську компанію звинуватили у постачанні непрацюючих FPV-дронів
29 січня 2025, 15:57
Пішов на дно: українські воїни показали, як потопили російський човен на Півдні
29 січня 2025, 15:55
На Прикарпатті чоловік через ревнощі найняв кілера для дружини
29 січня 2025, 15:42
Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
29 січня 2025, 15:32
СЗЧ після 29 листопада: військові не зможуть повернутися на службу за спрощеною процедурою, — Міноборони
29 січня 2025, 15:30
Допомагала окупантам "перевиховувати" дітей: на Харківщині викрили колаборантку, яка працювала в школі
29 січня 2025, 15:29
У Полтаві жінка випала з другого поверху і померла
29 січня 2025, 15:18
На Тернопільщині затримали злодія-рецидивіста, який 44 роки провів у в’язниці
29 січня 2025, 15:18
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Володимир Фесенко
Олексій Кущ
Всі блоги »