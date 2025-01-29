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Якщо особа зі статусом "Обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в Резерв+ залишиться без змін

Про це повідомив Вінницький обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Утім, якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в Резерв+ відобразиться статус "в розшуку". Раніше ми публікували офіційне роз'яснення Міністерства оборони України щодо цього питання.

Повістка на проходження ВЛК може бути вручена особисто чи надіслана поштою на адресу проживання чи на адресу реєстрації.

Нагадаємо, до 4 лютого 2025 року чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний" мають пройти повторну військово-лікарську комісію.

Раніше Ірина Верещук заявила, що понад мільйон українців, які мали статус "обмежено придатний", досі не пройшли ВЛК, оскільки не отримали виклику від ТЦК та СП. Повідомлялося, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Тому влада працює над продовженням терміну для повторного проходження комісії.