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Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує RegioNews.

Кабінет міністрів України дав "зелене світло" електронним направленням на військово-лікарняну комісію (ВЛК) для військовозобов'язаних громадян. Тепер, каже прем'єр-міністр, українцям не потрібно буде годинами стояти в чергах біля ТЦК для отримання документа.

Направлення на ВЛК тепер можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+. Ця функція передусім буде доступна для тих громадян, які хочуть пройти ВЛК добровільно.

"Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що в "обмежено придатних" ще буде три місяці для проходження ВЛК без штрафів. За її словами, це будуть вирішувати законодавці, проте є позиція, що потрібно дати людям близько трьох місяців. Адже ВЛК потрібно пройти понад мільйону людей.

Також повідомлялося, що після набуття чинності нової постанови Кабміну про порядок відстрочки від призову виникло занепокоєння щодо викладачів та студентів - чи не позбавлять їх відстрочки під час канікул. Народний депутат Роман Грищук зазначив, що в документі є пункти, які можуть викликати "неоднозначні трактування". Депутат зауважив, що вже скеровано звернення до Кабміну, і урядовці пообіцяли внести зміни в постанову.