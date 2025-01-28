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28 січня 2025, 12:42

Невиконав мобілізаційні завдання: ТЦК хоче оштрафувати мера Дгоробича

28 січня 2025, 12:42
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Фото: Цензор. НЕТ
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Міський голова платити штраф не збирається, і готовий його оскаржувати

Про це повідомляє ZAXD.NET, інформує RegioNews.

Міський голова Дрогобича (Львівська область) Тарас Кучма отримав постанову про штраф за зрив заходів мобілізації. Для вручення постанови його запросили до ТЦК, а коли міський голова не прийшов - ТЦК скерувало лист до правоохоронців про примусовий привід.

Тарас Кучма зазначив, що в цей день він не прийшов до ТЦК через офіційні заходи та зустріч полеглого бійця. За його словами, було скеровано лист до ТЦК. Проте у відповідь ТЦК лише звернулись до поліції про примусове доправлення мера.

До силового доправлення все ж не дійшло, бо Тарас Кучма прибув туди сам. Виявилося, що на мера Дрогобича (і на міських голів інших міст - Трускавця, Східниці, Борислава, Меденич) склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника РВА. За таке порушення передбачається штраф у розмірі близько 36 тисяч гривень.

Проте мер Дрогобича з цим рішенням не згодний. Він заявив, що є постанова, яка зобов'язує міських голів проводити мобілізаційні завдання, проте повноважень таких немає. Сам штраф він також має намір оскаржувати.

"Я не збираюся його платити, буду оскаржувати. Яким чином я можу, що я силою за вуха буду притягувати людей чи що? Як вони це уявляють? Чи в мене є армія, поліція? Що в мене є?", - каже Тарас Кучма.

Слід зазначити, що з травня 2024 року ухвалили законодавчі зміни, які розширюють роль органів місцевого самоврядування у заходах, пов’язаних з мобілізацією та веденням військового обліку. Зокрема, тепер органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати первинний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також заходи оповіщення та забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору.

Нагадаємо, раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зробив гучну заяву про мобілізацію. Він зазначив, що на початку повномасштабної війни в нас була мотивована армія, проте зараз всі втомилися і не хочуть йти на війну. За словами Кіма, людей бентежить питання "Коли назад?", і це, на його думку, питання недопрацьоване.

Також повідомлялося, що на Вінниччині затримали жінок-адміністраторів Viber-групи для ухилянтів. У цих спільнотах вони дискредитували призов на військову службу та закликали українців ухилятися від мобілізації. Тепер їм загрожує до 8 років ув'язнення.

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