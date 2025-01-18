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"Обмежено придатні" повинні пройти повторний медичний огляд до 4 лютого. В іншому випадку у застосунку "Резерв+" у них може з'явитися статус "в розшуку"

Про це повідомляє Міноборони, інформує RegioNews.

У міністерстві нагадали, невиконання норми – це порушення правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За це може бути накладений штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Якщо військовозобовʼязаний зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний медогляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки – в "Резерв+" відобразиться статус "в розшуку".

Нагадаємо, всі чоловіки віком 18-60 років, що мали статус "обмежено придатний", мають пройти повторну військово-лікарську комісію.