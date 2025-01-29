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Если человек со статусом "ограничено пригодный" не пройдет повторный медосмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП, передает RegioNews .

Впрочем, если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВЛК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки – в Резерв+ отразится статус "в розыске". Ранее мы публиковали официальное разъяснение Министерства обороны Украины по этому вопросу.

Повестка на прохождение ВЛК может быть вручена лично или отправлена по почте в адрес проживания или в адрес регистрации.

Напомним, до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию .

Ранее Ирина Верещук заявила, что более миллиона украинцев , которые имели статус "ограниченно пригодный", до сих пор не прошли ВЛК, поскольку не получили вызов от ТЦК и СП. Сообщалось, что совершенно нереально пропустить через ВЛК такое количество людей до 4 февраля. Поэтому власти работают над продлением срока для повторного прохождения комиссии.