14:23  29 января
Кирилла Фесика могут назначить заместителем руководителя Киевской военной администрации, - СМИ
10:09  29 января
Пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort: стали известны подробности
14:15  29 января
В Киеве топ-чиновник сделал себе фейковую инвалидность
UA | RU
UA | RU
29 января 2025, 15:03

"Ограниченно пригодных", которые не пройдут ВЛК вовремя, не будут объявлять в розыск, - Винницкий ТЦК

29 января 2025, 15:03
Читайте також українською мовою
фото: depositphotos
Читайте також
українською мовою

Если человек со статусом "ограничено пригодный" не пройдет повторный медосмотр до 5 февраля, электронный военно-учетный документ в Резерв+ останется без изменений

Об этом сообщил Винницкий областной ТЦК и СП, передает RegioNews .

Впрочем, если ТЦК пришлет повестку на прохождение ВЛК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки – в Резерв+ отразится статус "в розыске". Ранее мы публиковали официальное разъяснение Министерства обороны Украины по этому вопросу.

Повестка на прохождение ВЛК может быть вручена лично или отправлена по почте в адрес проживания или в адрес регистрации.

Напомним, до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную военно-врачебную комиссию .

Ранее Ирина Верещук заявила, что более миллиона украинцев , которые имели статус "ограниченно пригодный", до сих пор не прошли ВЛК, поскольку не получили вызов от ТЦК и СП. Сообщалось, что совершенно нереально пропустить через ВЛК такое количество людей до 4 февраля. Поэтому власти работают над продлением срока для повторного прохождения комиссии.

розыск ТЦК ВВК Резерв+ ограниченно годные
В Україні запрацювали електронні направлення на ВЛК - прем'єр Шмигаль
28 января 2025, 14:09
Не выполнил мобилизационные задачи: ТЦК хочет оштрафовать мэра Дробобыча
28 января 2025, 12:42
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
На Прикарпатье муж из-за ревности нанял киллера для жены
29 января 2025, 15:42
СОЧ после 29 ноября: военные не смогут вернуться на службу по упрощенной процедуре, — Минобороны
29 января 2025, 15:30
Помогала оккупантам "перевоспитывать" детей: на Харьковщине разоблачили коллаборантку, работавшую в школе
29 января 2025, 15:29
В Полтаве женщина выпала со второго этажа и умерла
29 января 2025, 15:18
В Тернопольской области задержали вора-рецидивиста, который 44 года провел в тюрьме
29 января 2025, 15:18
Украинцев предупредили о фейковых письмах от имени налоговиков
29 января 2025, 14:53
Кирилла Фесика могут назначить заместителем руководителя Киевской военной администрации, - СМИ
29 января 2025, 14:23
В Купянске россияне атаковали "скорую" FPV-дронами: ранены медики
29 января 2025, 14:20
В Киеве топ-чиновник сделал себе фейковую инвалидность
29 января 2025, 14:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Юрий Чевордов
Владимир Фесенко
Алексей Кущ
Все блоги »