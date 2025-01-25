Термін для повторного проходження ВЛК "обмежено придатними" планують продовжити, — Верещук

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Понад мільйон українців, які мали статус "обмежено придатний", досі не пройшли ВЛК, оскільки не отримали виклику від ТЦК та СП. Влада працює над продовженням терміну для повторного проходження комісії

Про це заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук повідомила в Telegram.

За її словами, наразі більшість "обмежено придатних" громадян (понад мільйон людей) ще не пройшли відповідні медогляди. Вони не отримували викликів на ВЛК, або не можуть їх отримати в ТЦК через черги.

"За законом усі обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 включно. Інакше штрафи та інші юридичні неприємності. Очевидно, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Потім (не зараз) будемо розбиратись, як так сталось і хто відповідальний за незадовільну організацію процесу", — пояснила Ірина Верещук.

Вона додала, що влада працює над внесенням законодавчих змін, щоб продовжити строк для повторного проходження "обмежено придатними" ВЛК. Також готуються зміни, щоб тимчасово не застосовувати штрафи до тих, хто вчасно не пройшов медогляд.

Крім того, наразі Міноборони та МОЗ терміново забезпечують належні графіки роботи ВЛК, щоб вчасно опрацювати всіх "обмежено придатних" та організувати виклики людей на ВЛК.

"Так буде конструктивно. Але, всі обмежено придатні мають пройти повторний медогляд. Як того вимагає закон", — наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "обмежено придатні", які не пройдуть повторно ВЛК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку" в "Резерв+". Також може бути накладений штраф від 17 до 25,5 тисячі гривень.

"Обмежено придатні" для проходження ​​військово-лікарської комісії повинні мати направлення від ТЦК.