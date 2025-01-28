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28 січня 2025, 21:09

Замороження грантів від USAID: в Офісі президента виступили з заявою

28 січня 2025, 21:09
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фото: USAID
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Українська сторона незабаром розпочне консультації із американськими партнерами щодо відновлення фінансування USAID.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, передає RegioNews.

За словами Верещук, призупинення фінансування USAID стало "неочікуваною та неприємною новиною і для влади, і для громадського сектору".

"Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо", - заявила вона.

Верещук анонсувала "предметні консультації", які розпочнуться уже найближчим часом. Вона наголосила, що поки проєктним командам необхідно зберегти людей та напрацювання.

Нагадаємо, 20 січня, у перший же день після вступу на посаду президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити зовнішню допомогу США на 90 днів. USAID в Україні також отримало наказ припинити всі поточні контракти та завдання.

Внаслідок цього рішення програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.

Читайте також: Школи, енергетика, ветерани: чому підтримка USAID була важливою

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