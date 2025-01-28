Замороження грантів від USAID: в Офісі президента виступили з заявою

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Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, передає RegioNews.

За словами Верещук, призупинення фінансування USAID стало "неочікуваною та неприємною новиною і для влади, і для громадського сектору".

"Я опікуюсь гуманітарним реагуванням, і пауза на 90 днів від ключового донора не може не бентежити. Але, я впевнена, що на гуманітарному напрямку ми все стабілізуємо", - заявила вона.

Верещук анонсувала "предметні консультації", які розпочнуться уже найближчим часом. Вона наголосила, що поки проєктним командам необхідно зберегти людей та напрацювання.

Нагадаємо, 20 січня, у перший же день після вступу на посаду президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити зовнішню допомогу США на 90 днів. USAID в Україні також отримало наказ припинити всі поточні контракти та завдання.

Внаслідок цього рішення програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.

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