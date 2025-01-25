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25 січня 2025, 16:55

Верещук: ще 3 місяці буде в "обмежено придатних" для перепроходження ВЛК

25 січня 2025, 16:55
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фото: president.gov.ua
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В "обмежено придатних" українців буде ще три місяці, щоб пройти ​​військово-лікарську комісію (ВЛК) без штрафів

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, передає RegioNews.

Відповідний відеокоментар вона оприлюднила в Telegram.

"Звичайно, вирішуватимуть законодавці. Але наша позиція дати не менше трьох місяців. Є 1036 ВЛК і більше мільйона людей, які мають пройти. Щонайменше ще три місяці потрібно, аби дати людям пройти ВЛК без штрафів і санкцій", — зауважила Ірина Верещук.

Вона додала, що з 28 січня "обмежено придатні" матимуть змогу отримувати електронні направлення на ВЛК.

Також депутатів проситимуть звільнити "обмежено придатних" віком 17-18 років від проходження ВЛК, які не підпадають під мобілізацію.

Нагадаємо, раніше Ірина Верещук заявила, що понад мільйон українців, які мали статус "обмежено придатний", досі не пройшли ВЛК, оскільки не отримали виклику від ТЦК та СП. Повідомлялося, що абсолютно нереально пропустити через ВЛК таку кількість людей до 4 лютого. Тому влада працює над продовженням терміну для повторного проходження комісії.

Україна Офіс президента штраф Ірина Верещук ТЦК ВЛК обмежено придатні
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