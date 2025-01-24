Зеленський призначив нову представницю президента у Криму

фото: Крим SOS

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Куришко на посаду постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим.

Про це йдеться в відповідному указі, оприлюдненому Офісом президента, передає RegioNews.

Ольга Куришко працювала у громадській організації "Крим SOS" експерткою з адвокації та заступницею голови правління.

Вона здобула освіту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, працювала юристкою у приватному, державному та громадському секторах.

До команди представництва приєдналася у грудні 2021 року, очоливши Відділ правового забезпечення. На цій посаді вона працювала над стратегічними та програмними документами з питань реінтеграції півострова, брала активну участь у розробці нормативно-правових актів, спрямованих на захист прав кримців.

Крім того, Ольга Куришко координувала впровадження проєктів, спрямованих на підвищення обізнаності суспільства щодо наслідків окупації, посилення міжнародної співпраці в питаннях деокупації та захисту прав людини.

Нагадаємо, 4 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента у Криму.