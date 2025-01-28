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28 января 2025, 21:09

Заморозка грантов от USAID: в Офисе президента выступили с заявлением

28 января 2025, 21:09
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фото: USAID
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Украинская сторона в скором времени начнет консультации с американскими партнерами по возобновлению финансирования USAID.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, передает RegioNews.

По словам Верещук, приостановка финансирования USAID стала "неожиданной и неприятной новостью и для власти, и для общественного сектора".

"Я курирую гуманитарное реагирование, и пауза на 90 дней от ключевого донора не может не беспокоить. Но, я уверена, что на гуманитарном направлении мы все стабилизируем", - заявила она.

Верещук анонсировала "предметные консультации", которые начнутся в ближайшее время. Она подчеркнула, что пока проектным командам необходимо сохранить людей и наработки.

Напомним, 20 января, в первый же день после вступления в должность президент США Дональд Трамп распорядился приостановить внешнюю помощь США на 90 дней. USAID в Украине также получило приказ прекратить все текущие контракты и задания.

В результате решения программы поддержки школ и больниц, а также помощь по развитию экономической и энергетической инфраструктуры оказались под угрозой срыва.

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США гранты финансирование Офис президента Верещук Ирина Андреевна USAID
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