ЗМІ назвали два параметри, які включає мирний план Трампа щодо України

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На сьогодні імовірними є два параметри, з якими команда обраного президента США Дональда Трампа може вийти на переговори щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За інформацією видання, перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО.

"Це питання буде зняте з порядку денного й "покладене в шухляду", але не "викинуте у смітник", - йдеться у публікації.

Другий параметр - щодо заморозки бойових дій уздовж лінії фронту, актуальної на сьогодні. Українська сторона вважає цей сценарій вважають поганим, оскільки він не приведе до вирішення проблеми російської збройної агресії та відновлення територіальної цілісності України.

Також, як наголошується у публікації, при обговоренні будь-яких "планів Трампа" важливо враховувати, що російська сторона не демонструє готовності до переговорів. Російські війська активно продовжують наступ на Донеччині.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі вкотре наголосив, що Україні для повернення за стіл переговорів з РФ потрібно отримати гарантії безпеки.