У Росії згорів склад із деталями для "шахедів" на $16 млн

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На території економічної зони “Алабуґа” згорів склад, де зберігалися деталі до БпЛА типу “Shahed-136”, які Росія застосовує для ударів по Україні. Збитки для окупантів — $16 мільйонів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

За даними розвідки, завдані внаслідок знищення російського складу втрати оцінюються в $16 мільйонів.

"У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136” — все згоріло. Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії", — додали в ГУР.

Нагадаємо, днями у російському Новосибірську згоріли декілька паливозаправників, які забезпечували потреби армії РФ.

Нещодавно українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї РФ. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів.

Також повідомлялося, що 14 грудня на Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.