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20 грудня 2024, 04:40

У Новосибірську спалили російські паливозаправники: в ГУР розповіли подробиці

20 грудня 2024, 04:40
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фото: ГУР Міноборони України
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Днями у російському Новосибірську згоріли декілька паливозаправників, які забезпечували потреби армії РФ

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

За даними розвідки, підпал вчинили агенти руху опору.

"На території військової частини у місті новосібірск держави-агресора росії рух опору путінському режиму шляхом підпалу знищив декілька паливозаправників. Спротив злочинній війні проти України всередині держави-агресора триває", — зауважили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї РФ. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів.

Також повідомлялося, що 14 грудня на Запоріжжі Сили оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального.

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