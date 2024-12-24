В России сгорел склад с деталями для "шахедов" на $16 млн

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На территории экономической зоны "Алабуга" сгорел склад, где хранились детали к БпЛА типа "Shahed-136", которые Россия применяет для ударов по Украине. Ущерб для оккупантов — $16 миллионов

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

По данным разведки, причиненные в результате уничтожения российского состава потери оцениваются в $16 миллионов.

"В помещении лежало 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело. Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической россии", — добавили в ГУР.

Напомним, на днях в российском Новосибирске сгорели несколько топливозаправщиков, которые обеспечивали нужды армии РФ.

Недавно украинские разведчики провели успешную операцию в Краснодарском крае РФ. Удалось сжечь Су-30 и вывести из строя три локомотива оккупантов.

Также сообщалось, что 14 декабря на Запорожье Силы обороны уничтожили российский поезд с 40 цистернами горючего.