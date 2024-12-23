Сухопутні війська збили ще майже 180 російських дронів
За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила 179 засобів повітряної розвідки та нападу РФ
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.
Відомо, що за тиждень російська армія втратила:
- БпЛА Shahed-131/136 — 142 од.;
- БпЛА Орлан 10/30 — 5 од.;
- БпЛА Zala — 11 од.;
- БпЛА Supercam — 6 од.;
- БпЛА "Ланцет" — 9 од.;
- БпЛА "Привіт-82" — 5 од.
"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 23 грудня збили 47 російських безпілотників, ще 25 дронів-імітаторів локаційно втрачені.
На Хмельниччині через атаку російських дронів постраждала людинаВсі новини »
23 грудня 2024, 09:03Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки окупантів ліквідовано на 23 грудня
23 грудня 2024, 08:04Над Сумщиною знищили 12 "Шахедів": пошкоджені будинки
22 грудня 2024, 11:22
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли житлові будинки дронами й артилерією
23 грудня 2024, 19:43На Закарпатті замаскований під інкасатора переправник ледь не вбив ухилянта
23 грудня 2024, 19:20Російська армія завдала удару по Бериславу та Херсонському району: загинув чоловік, є поранені
23 грудня 2024, 18:13У Тернополі зрадника України з Донеччини засудили до 15 років в'язниці
23 грудня 2024, 17:59Сили ППО працюють по російських дронах на Київщині: є загроза для столиці
23 грудня 2024, 17:45Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно
23 грудня 2024, 17:28На Одещині шестеро чоловіків намагались втекти за кордон за вказівками у Telegram
23 грудня 2024, 17:15В ОСУВ "Хортиця" заявили, що оточення підрозділів ЗСУ в Макарівці на Донеччині – фейк
23 грудня 2024, 17:10Окупанти на Луганщині оголошують "безхазяйними" будинки, в яких живуть люди, – ОВА
23 грудня 2024, 16:43
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Всі блоги »