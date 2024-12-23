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23 грудня 2024, 18:45

Сухопутні війська збили ще майже 180 російських дронів

23 грудня 2024, 18:45
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулий тиждень ППО Сухопутних військ знищила 179 засобів повітряної розвідки та нападу РФ

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, передає RegioNews.

Відомо, що за тиждень російська армія втратила:

  • БпЛА Shahed-131/136 — 142 од.;
  • БпЛА Орлан 10/30 — 5 од.;
  • БпЛА Zala — 11 од.;
  • БпЛА Supercam — 6 од.;
  • БпЛА "Ланцет" — 9 од.;
  • БпЛА "Привіт-82" — 5 од.

"ППО Сухопутних військ робить значний внесок у захист повітряного простору нашої держави! Дякуємо воїнам за результативну бойову роботу!", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 23 грудня збили 47 російських безпілотників, ще 25 дронів-імітаторів локаційно втрачені.

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