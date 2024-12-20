Під Вовчанськом українські бійці знищили укриття та зенітну установку росіян

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

За допомогою дронів-камікадзе та мінометів захисники завдали ударів по укриттях російської піхоти на Вовчанському напрямку.

"Під вогонь потрапили бліндажі, вогневі позиції, зокрема уражено зенітну установку противника ЗУ-23-2. А в одному з випадків FPV-дрон прикордонників наздогнав окупанта, який намагався втекти від відплати", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на півночі Харківщини важкі нічні бомбери Vampire прикордонної бригади "Гарт" знищили російських штурмовиків, які накопичувались у руїнах Вовчанська для подальших наступальних дій.