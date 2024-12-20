Під Вовчанськом українські бійці знищили укриття та зенітну установку росіян
Воїни підрозділу "Скорпіон" прикордонної бригади "Гарт" продовжують ефективно нищити російських окупантів на півночі Харківщини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
За допомогою дронів-камікадзе та мінометів захисники завдали ударів по укриттях російської піхоти на Вовчанському напрямку.
"Під вогонь потрапили бліндажі, вогневі позиції, зокрема уражено зенітну установку противника ЗУ-23-2. А в одному з випадків FPV-дрон прикордонників наздогнав окупанта, який намагався втекти від відплати", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на півночі Харківщини важкі нічні бомбери Vampire прикордонної бригади "Гарт" знищили російських штурмовиків, які накопичувались у руїнах Вовчанська для подальших наступальних дій.
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