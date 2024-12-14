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Українські розвідники провели успішну операцію в Краснодарському краї РФ. Вдалось спалити Су-30 та вивести з ладу три локомотиви окупантів

Про це передає RegioNews із посиланням на Головне управління розвідки МОУ.

"14 грудня у місті Кримськ Краснодарського краю Росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 13 грудня руйнівна пожежа у Краснодарі вивела з ладу три російські залізничні локомотиви.

"Вказані військові об’єкти агресор використовував у злочинній війні проти України", – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 5 грудня у залізничному депо в російському Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби російської армії.