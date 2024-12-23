Вночі ППО працювала у дев'яти областях України – скільки ворожих дронів вдалося знищити

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони України у ніч проти 23 грудня збили 47 російських безпілотників, ще 25 дронів-імітаторів локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 47 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Також 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

"У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Хмельницькій області унаслідок атаки РФ пошкоджено обладнання на підприємстві, постраждала людина.

Також є пошкодження приватних будинків у Київській області.