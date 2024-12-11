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11 грудня 2024, 12:30

Сили оборони атакували російську нафтобазу в Брянській області

11 грудня 2024, 12:30
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фото: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 11 грудня Сили оборони України успішно атакували нафтобазу в Брянській області РФ. На важливому об'єкті окупантів виникла пожежа

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію виконали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"За наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа. Результати бойової роботи уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що НП "Брянськ” — це наливний пункт нафтопроводу "Дружба”. Основна його функція — прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Об'єкт активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.

Нагадаємо, 29 листопада Сили оборони вдарили по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ.

Також повідомлялося, що 25 листопада ЗСУ атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Були зафіксовані влучання та пожежі.

Як відомо, 19 листопада Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території РФ.

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