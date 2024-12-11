На Дніпропетровщині ППО збила 2 російські ракети
Сьогодні, 11 грудня, захисники українського неба знищили над Дніпропетровщиною одразу дві ворожі ракети
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Він подякував підрозділам ППО Повітряного командування "Схід" за влучну роботу.
"На Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці неба збили 2 ракети", — йдеться в повідомленні.
Повітряні сили попереджали про пуски ворожої крилатої ракети на Дніпропетровщину, зокрема місто Кам'янське.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю 10 грудня зросла до семи. Рятувальна операція триває.
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