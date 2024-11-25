Нові удари по Росії: Сили оборони успішно атакували важливі об’єкти в трьох областях РФ

фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 25 листопада Сили оборони України атакували низку важливих об'єктів ворога у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії. Зафіксовані влучання та пожежі

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Вогневого ураження по території РФ завдали підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони.

"Є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області. Результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії. Йдеться про арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.