фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины успешно атаковали нефтебазу в Брянской области РФ. На важном объекте окупантов возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Спецоперация была выполнена подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием. Начался массированный пожар. Результаты боевой работы уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что НП "Брянск" - это наливной пункт нефтепровода "Дружба". Основная его функция – прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Объект активно используется для снабжения оккупационной армии РФ.

Напомним, 29 ноября Силы обороны ударили по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ.

Также сообщалось, что 25 ноября ВСУ атаковали ряд важных объектов врага в Брянской, Калужской и Курской областях России. Были зафиксированы попадания и пожары.

Как известно, 19 ноября Силы обороны Украины впервые в истории ударили американскими баллистическими ракетами ATACMS по военному объекту на территории РФ.