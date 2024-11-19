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19 листопада 2024, 11:20

ЗСУ вперше вдарили по Росії американськими балістичними ракетами ATACMS, — ЗМІ

19 листопада 2024, 11:20
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вночі, 19 листопада, Сили оборони України вперше в історії вдарили американськими балістичними ракетами ATACMS по військовому об'єкту на території Росії

Про це повідомив редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, передає RegioNews.

"Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена! За даними джерел Цензор.Нет, сьогодні вперше в історії ЗС України завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами ATACMS виробництва США", – йдеться у повідомленні.

Журналіст зауважив, що раніше російський диктатор Володимир Путін погрожував завдати удари по силам НАТО, якщо Україна почне завдавати удари далекобійною зброєю по території РФ.

"І ось сьогодні чергові "коричневі лінії" Кремля порушені. І тепер увесь світ буде дивитись чи наважиться Путін на якісь дії", – додав редактор.

Юрій Бутусов прогнозує, що початок далекобійних ударів по РФ не призведе до швидкого перелому у війні, але завдасть значних втрат тиловим обʼєктам російської армії, ускладнить маневр та логістику російської армії у прикордонних районах, змусить ще більше розтягнути засоби ППО. Також ворог буде під прицілом на сотні кілометрів вглиб Росії.

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада Сили оборони України успішно атакували арсенал з боєприпасами 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ.

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