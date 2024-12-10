Прорив росіянами кордону на Сумщині: в ОВА спростували фейк
Інформація про нібито прорив росіянами кордону на Сумщині, яка поширюється у мережі, є фейком
Про це передає RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.
Начальник ОВА Володимир Артюх заявив, що наразі жодних змін у ситуації на кордоні не зафіксовано.
"Ситуація контрольована”, – зазначив він.
Жителів закликають довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Ворожі спроби розповсюджувати дезінформацію спрямовані на дестабілізацію ситуації в регіоні.
Нагадаємо, протягом минулої доби бійці ЗСУ знищили 1350 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить майже 756 тисяч військових.
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