Стало відомо, стількох місцевих депутатів відкликала "Слуга народу" за чотири роки

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Після виборів у 2020 році було відкликано 64 місцевих депутатів, які обиралися від партії «Слуга народу». Щодо них була застосована процедура імперативного мандату.

Про це повідомила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила під час онлайн-зустрічі з представниками регіональних медіа, передає RegioNews.

Олена Шуляк також зазначила, що на рівні партії створено дисциплінарну комісію, яка перевіряє різні порушення депутатів. І за підсумками роботи цієї комісії ухвалюються рішення про відкликання депутатів, дії яких мали негативний вплив на репутацію партії.

"Про це не дуже приємно говорити, але партія повинна очищатися. І з людьми, які себе проявили негідно, потрібно обов’язково прощатися", - додала Олена Шуляк.

Після скандалу з керівницею Хмельницької МСЕК Тетяною Крупою, яка у 2020 році балотувалася у Хмельницьку облраду від партії "Слуга народу", щодо неї також було застосовано імперативний мандат.

"Попри те, що Тетяна Крупа не була членом партії, вона все одно балотувалася і її кандидатура висувалася від партії "Слуга народу". Думаю, ми обов’язково зробимо висновки з того, що відбулося", - сказала керівниця партії.

Зазначимо, обласна організація партії "Слуга Народу" відкликала Тетяну Крупу 24 листопада.

Імперативний мандат — правило, згідно з яким депутат представницького органу влади зв’язаний наказами виборців і впродовж усієї діяльності відповідальний перед ними. Імперативний мандат дає можливість партії відкликати депутата, якщо він не відповідає партійній політиці чи допустив інше порушення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2025 року термін арешту керівниці Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи. Також суд вирішив зменшити заставу для Крупи з 300 до 280 млн грн.

Також стало відомо, контракт підозрюваної в незаконному збагаченні голови Тетяни Крупи передбачає, що вона перебуватиме на цій посаді до листопада 2025 року.

Згодом у Хмельницькій МСЕК пояснили, чому Крупа досі залишається на посаді.

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