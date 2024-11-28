Суд продовжив запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК та знову зменшив заставу
Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2025 року термін арешту керівниці Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання.
Крупі зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з 300 до 280 млн грн. Вона й надалі перебуватиме в СІЗО.
Додамо, нещодавно колегія суддів зменшила суму застави Тетяні Крупі з 500 до 300 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржила арешт майна в рамках кримінального провадження.
Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку.
Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.
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