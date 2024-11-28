Суд продовжив запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК та знову зменшив заставу

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Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2025 року термін арешту керівниці Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію судового засідання.

Крупі зменшили альтернативний запобіжний захід у вигляді застави з 300 до 280 млн грн. Вона й надалі перебуватиме в СІЗО.

Додамо, нещодавно колегія суддів зменшила суму застави Тетяні Крупі з 500 до 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржила арешт майна в рамках кримінального провадження.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку.

Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

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