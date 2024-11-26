Скільки заробила Тетяна Крупа на посаді голови Хмельницької МСЕК: дані НАБУ

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) надало слідству дані про доходи голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, за весь час роботи

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

Загальна сума задекларованих доходів Крупи становить 23 781 769 гривень. Інших грошових активів Крупа у декларації за 2023 рік не вказала.

За перше півріччя 2024 року Крупа, за даними НАБУ, отримала дохід на суму 1 045 216 грн. Чоловік чиновниці за цей період отримав дохід у 2 390 509 гривень.

При цьому у відомстві наголошують, що Крупа з метою особистого незаконного збагачення набула таких активів:

грошових коштів у сумі 139 455 774 грн, які зберігала вдома та в службовому кабінеті;

грошових активів у розмірі 590 тисяч доларів США (понад 22,4 млн грн);

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржила арешт майна в рамках кримінального провадження.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку.

Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Додамо, що колегія суддів зменшила суму застави Тетяні Крупі з 500 до 300 мільйонів гривень.