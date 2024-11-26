20:16  26 листопада
Суд визнав знесення садиби Зеленських у Києві законним
14:07  26 листопада
На Вінниччині на вокзалі двоє чоловіків побили та пограбували військового
18:08  26 листопада
На кордоні у багажнику автобуса знайшли двох чоловіків
UA | RU
UA | RU
26 листопада 2024, 23:56

Скільки заробила Тетяна Крупа на посаді голови Хмельницької МСЕК: дані НАБУ

26 листопада 2024, 23:56
Читайте также на русском языке
фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) надало слідству дані про доходи голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, за весь час роботи

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на матеріали суду, передає RegioNews.

Загальна сума задекларованих доходів Крупи становить 23 781 769 гривень. Інших грошових активів Крупа у декларації за 2023 рік не вказала.

За перше півріччя 2024 року Крупа, за даними НАБУ, отримала дохід на суму 1 045 216 грн. Чоловік чиновниці за цей період отримав дохід у 2 390 509 гривень.

При цьому у відомстві наголошують, що Крупа з метою особистого незаконного збагачення набула таких активів:

  • грошових коштів у сумі 139 455 774 грн, які зберігала вдома та в службовому кабінеті;
  • грошових активів у розмірі 590 тисяч доларів США (понад 22,4 млн грн);

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оскаржила арешт майна в рамках кримінального провадження.

Як відомо, на початку жовтня керівницю Тетяну Крупу викрили на незаконному збагачені. Під час обшуків у неї виявили приблизно 6 млн доларів готівкою у різній валюті. Згодом арештував низку майна Крупи, зокрема вилучену під час обшуків готівку.

Згодом з'явилася інформація, що після обшуків сусід Крупи знайшов у дворі будинку дві сумки з готівкою.

Додамо, що колегія суддів зменшила суму застави Тетяні Крупі з 500 до 300 мільйонів гривень.

НАБУ Хмельницька область корупціонери Тетяна Крупа
Скандальна керівниця Хмельницької МСЕК Крупа добивається зняття арешту з вилученої готівки
26 листопада 2024, 00:28
Майно арештували: НАБУ розслідує збагачення нардепа Миколи Тищенка на понад 30 млн грн
25 листопада 2024, 20:30
Замість Тетяни Крупи до Хмельницької облради зайшов чоловік народної депутатки зі "Слуги народу"
25 листопада 2024, 00:07
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Українська артилерія накрила позиції окупантів під Вовчанськом: багато загиблих і поранених росіян
27 листопада 2024, 00:50
На Київщині вантажний потяг на смерть збив чоловіка
27 листопада 2024, 00:39
На Львівщині кросовер впав у котлован, перекинувся та загорівся: двоє загиблих
27 листопада 2024, 00:09
Бізнесмен Козловський отримав безкоштовно земельні ділянки в історичному центрі Львова, — Bihus.info
26 листопада 2024, 22:18
Жителів Тернопільщини попередили про можливі проблеми з інтернетом та зв'язком
26 листопада 2024, 21:49
УПЦ МП остаточно програла суд за Спасо-Преображенський собор у Чернігові
26 листопада 2024, 21:12
Армія РФ використовує стратегічні літаки, які Україна віддала у 1999 році, — "Схеми"
26 листопада 2024, 20:32
Суд визнав знесення садиби Зеленських у Києві законним
26 листопада 2024, 20:16
До Ради внесли проєкт постанови про звільнення Умєрова
26 листопада 2024, 19:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »