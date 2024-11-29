У Хмельницькій МСЕК пояснили, чому скандальна Тетяна Крупа досі залишається на посаді

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Керівниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, не подавала заяву про звільнення з посади

Про це йдеться у відповіді Хмельницької МСЕК на запит журналістів, передає RegioNews з посиланням на "Українські Новини".

У відомстві зазначають, що Тетяна Крупа продовжує перебувати на посаді головного лікаря КЗОЗ "Хмельницький обласний МСЕК".

Там наголосили, що розірвання контракту з Крупою не належить до їхньої компетенції. Подібні питання перебувають у полі відповідальності Хмельницької обласної ради.

Як раніше стало відомо, контракт підозрюваної в незаконному збагаченні голови Тетяни Крупи передбачає, що вона перебуватиме на цій посаді до листопада 2025 року.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 січня 2025 року термін арешту керівниці Хмельницької МСЕК, депутатки Хмельницької облради Тетяни Крупи. Також суд вирішив зменшити заставу для Крупи з 300 до 280 млн грн.

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