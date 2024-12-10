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10 декабря 2024, 16:35

Стало известно, стольких местных депутатов отозвала "Слуга народа" за четыре года

10 декабря 2024, 16:35
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фото: Facebook
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После выборов в 2020 году было отозвано 64 местных депутата, которые избирались от партии «Слуга народа». В их отношении была применена процедура императивного мандата.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила во время онлайн-встречи с представителями региональных медиа, передает RegioNews.

Елена Шуляк также отметила, что на уровне партии создана дисциплинарная комиссия, которая проверяет различные нарушения депутатов. И по итогам работы этой комиссии принимаются решения об отзыве депутатов, действия которых оказали негативное влияние на репутацию партии.

"Об этом не очень приятно говорить, но партия должна очищаться. И с людьми, проявившими себя недостойно, нужно обязательно прощаться", - добавила Елена Шуляк.

После скандала с руководителем Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, которая в 2020 году баллотировалась в Хмельницкий облсовет от партии "Слуга народа", к ней также был применен императивный мандат.

"Несмотря на то, что Татьяна Крупа не была членом партии, она все равно баллотировалась и ее кандидатура выдвигалась от партии "Слуга народа". Думаю, мы обязательно сделаем выводы из того, что произошло", - сказала руководитель партии.

Отметим, областная организация партии "Слуга Народа" отозвала Татьяну Крупу 24 ноября.

Императивный мандат — правило, согласно которому депутат представительного органа власти связан приказами избирателей и на протяжении всей деятельности ответственен перед ними. Императивный мандат дает возможность партии отозвать депутата, если он не соответствует партийной политике или допустил другое нарушение.

Напомним, Высший антикоррупционный суд продлил до 26 января 2025 года срок ареста руководителя Хмельницкой МСЭК, депутата Хмельницкого облсовета Татьяны Крупы. Также суд решил снизить залог для Крупы с 300 до 280 млн грн.

Также стало известно, что контракт подозреваемой в незаконном обогащении главы Татьяны Крупы предусматривает, что она будет находиться на этой должности до ноября 2025 года.

Впоследствии в Хмельницкой МСЭК объяснили, почему Крупа до сих пор остается в должности.

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