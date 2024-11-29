Відключення світла 30 листопада: в які години діятимуть графіки

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У суботу, 30 листопада, графіки погодинних відключень світла будуть застосовуватись в денну пору. Енергетики вимикатимуть одну та дві черги споживачів

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Причиною тимчасового посилення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Зазначається, що 30 листопада час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

08:00-14:00 — одна черга відключень;

14:00-20:00 — дві черги відключень;

20:00-22:00 — одна черга відключень.

"Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00", — йдеться в повідомленні.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, 28 листопада російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА.

Під ударом опинились об’єкти енергетики. Через це запровадили екстрені відключення світла.

Наслідки чергового масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.