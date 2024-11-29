Без світла залишаються 70% Миколаївщини

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Про це повідомила пресслужба Миколаївобленерго, передає RegioNews.

"Станом на ранок п'ятниці 70% Миколаївщини, зокрема, і обласний центр, знаходяться без електропостачання. Енергетики працюють цілодобово аби якнайшвидше відновити електроживлення. В районах, де вдалося відновити живлення, діють ГПВ (в доведених НЕК "УКРЕНЕРГО" обсягах)", – йдеться у повідомленні.

За інформацією глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, енергетики знайшли обрив в мережі. Обіцяють невдовзі відремонтувати та почати заживлення.

Нагадаємо, 28 листопада окупанти завдали нового масованого удару по Україні. Під ударом ворога була енергетика.

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.