фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили протиповітряної оборони станом на 9:00 29 листопада збили 88 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає RegioNews.

У ніч на 29 листопада (із 18:30 29 листопада) противник атакував Україну 132-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків — Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

41 БпЛА – локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 1 безпілотник повернувся в росію.

Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога.

Нагадаємо, Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.