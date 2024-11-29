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29 ноября 2024, 20:10

Отключения света 30 ноября: в какие часы будут действовать графики

29 ноября 2024, 20:10
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фото: pixabay.com
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В субботу, 30 ноября, графики почасовых отключений света будут применяться в дневные часы. Энергетики будут отключать одну и две очереди потребителей

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Причиной временного усиления ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

Отмечается, что 30 ноября время применения и объем ограничений будут следующими.

  • 08:00-14:00 - одна очередь отключений;
  • 14:00-20:00 - две очереди отключений;
  • 20:00-22:00 - одна очередь отключений.

"Для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00", - говорится в сообщении.

Граждан призывают потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

Напомним, 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.

Под ударом оказались объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.

Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.

Украина электричество электроэнергия Укрэнерго свет отключения света графики отключения света
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