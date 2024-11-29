Силы обороны ударили по российской нефтебазе "Атлас": возникли пожары

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В ночь на 29 ноября Силы обороны Украины атаковали нефтебазу "Атлас" в Ростовской области. Возникли пожары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В результате поражения возник пожар на территории объекта, фиксируется по меньшей мере две очаги возгорания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2024 года Силы обороны уже избивали по этой нефтебазе. К слову, " Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

Напомним, 25 ноября Силы обороны атаковали ряд важных объектов врага в Брянской, Калужской и Курской областях России. Зафиксированы попадания и пожары.